رابطة الأساسي الرسمي: إقرار مشاريع قوانين مساواة الاجازة الجامعية بالتعليمية

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عقدت الهيئة الإدارية لرابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي في لبنان اجتماعا أخيرا برئاسة رئيس الرابطة محمود أيوب وأعضاء الهيئة ورؤساء الفروع، واطلعوا جميعا على محاضر انتخابات المندوبين في المدارس فأقروها. ثم ناقشوا القضايا التربوية الملحة في ظل الهجمة المستمرة على المدرسة الرسمية من قبل بعض الجهات وتجاهل المسؤولين للمطالب الملحة والمزمنة لهذه المدرسة. وأعلن المجتمعون […]

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