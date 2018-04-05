شهيب: نناشد اهلنا بعدم الانجرار للفتنة والى محاولات هز الاستقرار في الجبل

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أصدر المكتب الاعلامي للنائب اكرم شهيب البيان التالي :” يستغرب النائب اكرم شهيب ويستنكر بشدة ما قام به بعض عناصر احد الاحزاب من قطع للطريق في صوفر والاعتداء على المارة على خلفية توقيف القوى الامنية لأحد مطلقي النار ابتهاجا بإعلان احدى اللوائح الانتخابية. اننا نأسف لتحويل الاستحقاق الديمقراطي الى مناسبة لعرض العضلات واستفزاز الناس والاعتداء […]

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