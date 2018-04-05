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أصدرت الهيئة العليا للتأديب برئاسة القاضي مروان عبود وعضوية ميرفت عيتاني وعلي مرعي قرارا “بعزل موظفين في احدى المستشفيات الحكومية الكبرى على خلفية قيامهما باستعمال الانظمة المعلوماتية وإصدار ايصالات وهمية لتغيير اسماء المرضى والموتى واختلاس الضمانات المودعة منهم في صندوق المستشفى”. وأشارت الهيئة الى ان “هذا الملف يأتي في سياق سلسلة ملفات الفساد المرتكبة في […]

أقراء المزيد من المصدر: قرار لهيئة التأديب بعزل موظفين اختلسوا اموالا من صندوق مستشفى حكومي