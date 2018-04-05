كيدنيان افتتح حلبة تزلج على الجليد: متفائلون بموسم سياحي افضل مع رفع الحظر على مجيء الخليجيين

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افتتح وزير السياحة افيديس كيدنيان، حلبة تزلج على الجليد في “الباللون باركينغ” قرب سينما سيتي بدعوة من شركة unic، وفي حضور شخصيات اجتماعية ورياضية. النشيد الوطني افتتاحا ثم تحدثت الزميلة انابيلا هلال عن النشاطات السياحية التي تضع لبنان على الخارطة السياحية العالمية وتساهم في الدورة الاقتصادية. كيدنيان وتحدث الوزير كيدنيان فرأى “في المشروع الاستثمار المناسب […]

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