«نقْزة» إيرانية من سلوك عون و«العودة» السعودية.. ,هل يفاجئ محمد بن سلمان لبنان بـ… حضوره «سيدر 1»

By leb

تتّجه أنظار بيروت ابتداءً من يوم غد إلى باريس التي تَستضيف مؤتمر “سيدر 1» لدعم الاستثمار والاقتصاد اللبناني والذي يَجري رصْدٌ دقيق لما سيُفضي إليه من نتائج ولـ “المفاجآت» التي سرى أنه قد يشهدها ولا سيما من البوابة السعودية، وذلك بعد “ثلاثاء المملكة» في لبنان الذي كرّس عودة العلاقات بين البلدين الى طبيعتها وأكثر، ومعاودة […]

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