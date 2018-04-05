هيئة ادارية جديدة للرابطة الاجتماعية الثقافية الخيرية في الحدت

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انتخبت الرابطة الاجتماعية الثقافية الخيرية في الحدت هيئتها الادارية الجديدة، وجاءت النتائج، بحسب بيان للرابطة، على الشكل التالي: “روجيه جوزف لمع (رئيسا)، رجا شهدان سالم (نائبا للرئيس)، نيكول أنطوان خلف (امينة للسر)، مارلين الياس ديب (امينة للصندوق)، يوسف فريد القزي (امينا للعلاقات العامة)، وليم خليل حسواني (رئيس اللجنة الثقافية)، ريما ديب نصور الاسمر (رئيسةاللجنة الاجتماعية)، […]

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