وديع الخازن: إبقاء لبنان في منأى عن أي تدهور أمني منعا لنسف الإنتخابات التشريعية

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أكد رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن في بيان أنه “يجب مضاعفة الإجراءات الإحترازية للأمن الأكبر في الجنوب، المعرض لشتى المخاطر، وليس أقلها النيات المبيتة لإسرائيل، لهز الإستقرار وإضعاف مناعة الحماية التي يوفرها الجيش والمقاومة بمساعدة قوات اليونيفيل، والتي أثبتت الظروف أنها سد منيع في وجه أي مطمع إسرائيلي للنيل من لبنان”. واعتبر […]

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