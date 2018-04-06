الحركة التصحيحية في القوات: إفلاس الخزينة لا يبرر للدولة التجارة الحرة بأرضنا وعقاراتنا

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صدر عن الدائرة الإعلامية في الحركة التصحيحية في “القوات اللبنانية” البيان الاتي: “طالعنا مجلس النواب اللبناني الممدد لنفسه مرتين وهو في نهاية عهده، بالموافقة على المادة 50 من الميزانية التي أقرت للعام 2018، والتي تمنح الإقامة الدائمة لأي مستسمر عربي أو أجنبي وعائلته مقابل شراء وحدة سكنية في لبنان يتراوح سعرها ما بين ال330 و500 […]

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