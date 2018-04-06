السفارة البريطانية: 40 مليون جنيه استرليني للبنان لخلق فرص عمل وتحسين البنى التحتية

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أعلنت السفارة البريطانية، في بيان، أن “40 مليون جنيه استرليني من المساعدات البريطانية للبنان لخلق فرص عمل وتحسين البنى التحتية من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية، أعلن عنها وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني أليستر بيرت اليوم في مؤتمر سيدر، مجددا تأكيده على الشراكة المستمرة والقوية بين المملكة المتحدة ولبنان”. أضافت السفارة في بيانها: “تتضمن الهبة التي […]

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