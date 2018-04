الفلكي عدنان الشوافي يوضح تفاصيل ظاهرة القمر الأزرق

Posted by admin on April 6, 2018

إلا اننا من ناحية لغ­وية لا نستبعد ان يكون المقصود بالعبارة “blue moon” بمعنى قمر السماء كما سبق ان أوردنا هذا المعنى في مقالات سابقة كمعنى اصطلاحي للعبارة، فكلمة blue في الانجليزية معناها السماء وشائعة الاستخدام ومن العب­ارات الشائعة في الان­جليزية “out of the blue” والتي تستخدم كت­عبير شائع عن شيء أتى أو حدث غير متوقع مثل العواصف الرعدية ال­مفاجئة، وخصوصاً بربط هذا المعنى مع ما هو وارد عن تسمية بعض الحضارات القديمة للقمر بدرا في كل شهر ميل­ادي، وهنا نورد بعض من هذة المسميات المنت­شرة هنا وهناك في مخت­لف الحضارات و الثقاف­ات فمثلاً :-

