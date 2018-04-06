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عقدت القيادة السياسية للقوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية في منطقة صيدا اجتماعا طارئا في قاعة مسجد الشهداء في مخيم عين الحلوة، اليوم، على خلفية الإشكال الذي وقع أمس في حي الصفصاف في مخيم عين الحلوة، وأدى إلى سقوط مظلومين وعدد من الجرحى. ووجه المجتمعون التحية ل”شعبنا الفلسطيني، الذي يخوض معركة العودة ضد الاحتلال الصهيوني، وهو اليوم […]

أقراء المزيد من المصدر: القيادة السياسية الفلسطينية في صيدا: إشكال عين الحلوة مدان وننسق لتسليم مسببيه للقضاء اللبناني