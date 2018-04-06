الكازينو أهاب بوسائل الإعلام تحييده عن الصراعات السياسية

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أهابت إدارة “كازينو لبنان”، بوسائل الإعلام والصحافيين والأصدقاء “تحييده عن الصراعات والتجاذبات السياسية على وقع المعارك الانتخابية”. وأملت في بيان، “توخي الدقة والتثبت من صوابية اي معلومة تتعلق بالكازينو، خصوصا وان بث او نشر اي معلومات مغلوطة او غير دقيقة، من شأنها الإضرار بسمعة هذا المرفق الوطني الحيوي لكل اللبنانيين، وضرب مصالحه الاقتصادية والسياحية. وفي […]

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