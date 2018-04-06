المشنوق لأهالي بيروت: اننا يوم الانتخابات معنيون بمصير بيروت وليس بعدد النواب

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أدى وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق صلاة الجمعة في مسجد الفاروق في الزيدانية، حيث أم الصلاة الشيخ أحمد البابا، الذي رحب بالمشنوق، وانتقد قانون الانتخاب، لكنه دعا المصلين وأنسباءهم الى “الاقتراع لحماية بيروت وقرارها”. ودعا المشنوق أهالي بيروت إلى “المحافظة على حق مدينتهم في تقرير مصيرها”، قائلا لهم: “لا تسلموا العاصمة إلى من دمر سوريا […]

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