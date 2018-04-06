By leb

شربل ضرغام – بترون نيوز اقام اصدقاء النائب الشيخ بطرس حرب لقاء معه في قاعة رعية بلدة اجدبرا – البترون، بحضور رئيس البلدية المحامي حميد خوري، مختار البلدة شوقي مرعي، قائمقام جبيل السابق الشيخ باستيد منعم، رئيس منتدى البترون للثقافة والتراث الدكتور جورج قبلان، أعضاء من لجنة وقف مار سابا، ممثلي احزاب وحشد. بعد النشيد […]

أقراء المزيد من المصدر: بالصور.. بطرس حرب من إجدبرا البترون: ترشحت بناء على طلب قاعدتي وهذا القانون اتى ليصارع الشقيق مع شقيقه