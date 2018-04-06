تجمع العلماء المسلمين: مواجهة الهجمة الأميركية الصهيونية بكل الوسائل الممكنة

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استنكرت الهيئة الإدارية في “تجمع العلماء المسلمين” في بيان “ما تتعرض له القضية الفلسطينية هذه الأيام، من هجمة أميركية صهيونية غير مسبوقة، لم تكن لتحصل لولا الخيانة العربية”. ورأت أنه على “الأمة أن تستنفر قواها لمواجهة المرحلة المقبلة ومؤازرة الشعب الفلسطيني، الذي يسطر أروع البطولات في جمعات الغضب، ومنها اليوم، حيث سيقوم هذا الشعب البطل […]

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