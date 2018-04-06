خطوات بسيطة لتجنب غضب رجل برج الحمل والابتعاد عن الملل

By cedar

تُعد طرق التعامل مع رجل برج الحمل التجدّد والتغيّر في المظهر الخارجي، فإن ارتبطت الفتاة برجل من برج الحمل وجب عليها التجديد بكل أمور حياتها بشكل مستمر، فهوسريع الملل ويمل الروتين المتكرر.

وينبغي الابتعاد عن إثارة غضبه فهو سريع التأثر،ومعاملته كالطفل، كالتحدث معه بصوت منخفض، ومدحه بشكل دائم، وذكر صفاته الإيجابية بشكل يومي، فهو يُحبّ المدح كثيرًا. الاعتذار منه حتى لو لم يبدر الخطأ منكِ، فهو لا يُحب الاعتذار والاعتراف بالذنب، ولكن عند رضاه يرضى بسرعة من دون الحاجة لوقت أو جهد كبيرين. كريم بطبعه، ويُحبّ أن ينفق على امرأته دون أن يحسب كمية المصاريف.يشترك في مجموعة من الصفات والمميزات يأتي من أهمها الوضوح والصراحة كما يمتلكون شخصية شجاعة لا تخشي قول الحقيقية ويعد الطموح سمة أساسية تميز أصحاب برج الحمل فهم يصرون دائمًا على تحقيق أهدافهم مهما كانت الطرق ويتمتعون بشخصية أجتماعية تجيد التواصل مع الآخرين بأسلوب لبق ودبلوماسي كما يتسمون بالأندفاع والتسرع في اتخاذ القرارات المهمة وهو ما يسبب لهم الندم فيما بعد.

يمتلكون شخصية عصبية سريعة الانفعال وخصوصًا عندما يتعرّضون للنقد من قبل الآخرين ويتمسكون بتنفيذ وجهة نظرهم ولا يقبلون الأراء ووجهات النظر الأخرى وهو ما يسبب لهم الكثير من المشاكل خصوصًا في المجال المهني.

من مشاهير برج الحمل”حسين فهمي ,جاكي شان”

بالنسبة الى ابرز الاحداث الفلكية عن هذا الاسبوع والابراج التي في دائرة الخطر والابراج التي اصبحت على شط الامان.

ويعتبر مواليد السرطان الأكثر خطرًا خلال الأسبوع الجاري بالإضافة إلى وجود تحذيرات جدية على الصعيد الصحي والمهني والسبب تجمع الكواكب وحركتها التراجعية في أماكن غير مناسبة لبرج السرطان .

ويجب الحذر من مواليد الميزان والجدي بسبب وجود المريخ في الجدي وتراجع زحل في الجدي ويعاني مواليد برج الجوزاء من الضرر لمدة 3 أشهر وعليهم الحذر من سوء التفاهم العائلي وعلاقاتهم مع الأبناء ويكون مواليد الثور في أفضل حالاتهم مع تواجد الزهرة في برجهم ووجود المريخ في الجدي تعتبر أمورهم جيدة جدًا.

وتدور حركة الكواكب والقمر خلال الأسبوع الجاري السبت والأحد يكون القمر في الجدي والإثنين الثلاثاء والأربعاء القمر في الدلو,الخميس والجمعة يكون القمر في الحوت وتكون الشمس وعطارد متراجعًا في الحمل المريخ بلوتون وزحل متراجعًا في الجدي الزهرة في الثور المشتري متراجعًا في العقرب

أقراء المزيد من المصدر: خطوات بسيطة لتجنب غضب رجل برج الحمل والابتعاد عن الملل