صحناوي للبنانيين في باريس: إذا اردتم ان تصبح بيروت متحضرة ومتطورة كمدن فرنسا صوتوا للتغيير

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عقد نائب رئيس “التيار الوطني الحر” الوزير نقولا صحناوي، في اطار زيارته الى فرنسا، لقاء مع الجالية اللبنانية في باريس توجه خلاله الى ابناء دائرة بيروت الاولى قائلا: “عمل التيار الوطني الحر وكافح بغية اعطائكم حقكم بالتصويت من مكان اقامتكم في دول الانتشار، بالاضافة الى سعيه الى انتخاب النواب الذين يمثلونكم في البرلمان واستعادتكم لجنسيتكم […]

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