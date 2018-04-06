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صحناوي للبنانيين في باريس: إذا اردتم ان تصبح بيروت متحضرة ومتطورة كمدن فرنسا صوتوا للتغيير

Posted by on April 6, 2018 0 Comment

By admin

عقد نائب رئيس “التيار الوطني الحر” الوزير نقولا صحناوي، في اطار زيارته الى فرنسا، لقاء مع الجالية اللبنانية في باريس توجه خلاله الى ابناء دائرة بيروت الاولى قائلا: “عمل التيار الوطني الحر وكافح بغية اعطائكم حقكم بالتصويت من مكان اقامتكم في دول الانتشار، بالاضافة الى سعيه الى انتخاب النواب الذين يمثلونكم في البرلمان واستعادتكم لجنسيتكم […]

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