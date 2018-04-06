By leb
عاجل: التعرف على هوية الشهيد الطفل محمد ماضي و يبلغ من العمر 14 عاماً، ليرتفع عدد الشهداء منذ الصباح إلى أربعة شهداء.
أقراء المزيد من المصدر: عاجل بالصورة: التعرف على هوية الشهيد الطفل محمد ماضي – 14 عاماً
By leb
عاجل: التعرف على هوية الشهيد الطفل محمد ماضي و يبلغ من العمر 14 عاماً، ليرتفع عدد الشهداء منذ الصباح إلى أربعة شهداء.
أقراء المزيد من المصدر: عاجل بالصورة: التعرف على هوية الشهيد الطفل محمد ماضي – 14 عاماً
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