فادي سعد محذرا من تسويق بضاعة وهمية: لم نبخل بشيء في سبيل هذه اللبنانوية وهذا الكيان النهائي

By leb

التقى مرشح “القوات اللبنانية” عن قضاء البترون فادي سعد، في ندوة سياسية شارك فيها الباحث الجيوبوليتيكي والجيواستراتيجي الدكتور نبيل خليفة في “بترون فيلاج كلوب”، رؤساء البلديات والمخاتير والقطاعات المهنية من محامين وأطباء ومهندسين وفاعليات اقتصادية واجتماعية وفكرية وثقافية وعدد من قادة الرأي واصحاب الاختصاص. بعد النشيد الوطني ونشيد حزب القوات، فشريط مصور عن أداء وزراء […]

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