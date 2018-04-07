أسامة سعد أولم على شرف مخاتير صيدا: الانتخابات فرصة لوضع كل الملفات على طاولة الحوار

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أقام الأمين العام ل”للتنظيم الشعبي الناصري” النائب السابق الدكتور أسامة سعد، مأدبة غداء على شرف مخاتير مدينة صيدا، في المطعم العربي في المدينة، في حضور قياديين في التنظيم. وألقى سعد كلمة، رحب فيها بالمخاتير، معتبرا أنهم “يشكلون مرآة لهموم الناس، نظرا لتعاطيهم الدائم مع مشاكل الناس ومعاناتهم”. ولفت إلى أن “مطالب المخاتير في لبنان، هي […]

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