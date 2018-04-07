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احتضانٌ خليجي متجدّد للبنان في مؤتمر باريس والكويت تعهّدت بـ 680 مليون دولار… قروضاً

Posted by on April 7, 2018 0 Comment

By leb

في بيروت لا صوت يعلو فوق صوت “خبْطات أقدام» صناديق الاقتراع التي تُفتح بعد 29 يوماً لإتمام انتخاباتٍ نيابية سِمَتُها الأبرز “تحالفاتٌ عبثية» حكمتْها اعتباراتٌ “مصْلحية»… وفي باريس “وعودٌ بالمليارات» من دول ومنظمات وفّرت تمويل المرحلة الأولى من خطةِ الحكومة اللبنانية للتنمية وتطوير البنى التحتية، على ان يخْضع تسييل هذه الالتزامات الى رقابةٍ لصيقة تضمن […]

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