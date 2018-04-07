الراعي: تخيفنا جدا المادة 50 في الموازنة فهل هي مقدمة لاكتساب الجنسة وللتوطين خلافا للدستور

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قال البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي: “تخيفنا جدا، وكل الشعب اللبناني، المادة الخمسون التي أضيفت بسحر ساحر على موازنة العام 2018. وهي أن “كل عربي أو أجنبي يشتري وحدة سكنية في لبنان، يمنح إقامة دائمة له ولزوجته ولأولاده القاصرين…”، سائلا “أهذه مقدمة لاكتساب الجنسية، وللتوطين خلافا للدستور؟”. وشكر الدول التي شاركت في مؤتمر […]

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