By leb

تحوّلت وضعية اللوائح الانتخابية في لبنان، إلى “بورصة سياسية” ترتفع أسهمها حيناً وتنخفض حيناً آخر، بفعل التحالفات التي تحصل في هذه الدائرة الانتخابية أو تلك، وتبدّل المزاج الشعبي الذي يتأثر إلى حدّ كبير بتلك المتغيرات، وهذا الواقع ينسحب على دائرة البقاع الغربي، التي شهدت خلط أوراق انتخابية، غداة انضمام “التيار الوطني الحرّ” وحركة “أمل” والوزير […]

أقراء المزيد من المصدر: تحالف “أمل” “التيار” يخلط أوراق معركة البقاع الغربي.. “المستقبل” و”الاشتراكي” يواجهان عودة الوصاية السوري