By leb
أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” ان دورية من مكتب حماية الآداب في قوى الأمن الداخلي، اوقفت كلا من “ر. ا. ر.” و”ل. ك.” في محلة طبرجا، بتهمة الاتجار بالبشر والدعارة.
أقراء المزيد من المصدر: توقيف شخصين في طبرجا بتهمة الاتجار بالبشر والدعارة
By leb
أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” ان دورية من مكتب حماية الآداب في قوى الأمن الداخلي، اوقفت كلا من “ر. ا. ر.” و”ل. ك.” في محلة طبرجا، بتهمة الاتجار بالبشر والدعارة.
أقراء المزيد من المصدر: توقيف شخصين في طبرجا بتهمة الاتجار بالبشر والدعارة
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