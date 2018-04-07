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توقيف شخصين في طبرجا بتهمة الاتجار بالبشر والدعارة

Posted by on April 7, 2018 0 Comment

By leb

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” ان دورية من مكتب حماية الآداب في قوى الأمن الداخلي، اوقفت كلا من “ر. ا. ر.” و”ل. ك.” في محلة طبرجا، بتهمة الاتجار بالبشر والدعارة.

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