فوائد مذهلة للخضروات تحمي النساء المسنات من مرض مميت

By leb

وذكرت الدراسة الأسترالية أن الباحثين فحصوا بيانات 954 امرأة في سن السبعين أو أكثر، واستخدموا الموجات فوق الصوتية لفحص سمك جدران الشريان السباتي في الرقبة ومدى تراكم الترسبات عليها، بحسب “رويترز”. وترتبط الجدران الأقل سمكا والتراكم الأقل للترسبات بانخفاض احتمال الإصابة بالأزمات القلبية والسكتات الدماغية المميتة، واكتشف الباحثون أنه مقارنة بنساء يتناولن أقل من حصتين […]

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