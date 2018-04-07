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مؤتمر الطاقة الاغترابية تابع أعماله في باريس بجلستين و4 ندوات

Posted by on April 7, 2018 0 Comment

By admin

تابع مؤتمر “الطاقة الإغترابية اللبنانية”، الذي افتتحه اليوم وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، في حضور رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، أعماله في The Westin Paris- Vendome في العاصمة الفرنسية باريس، فعقدت جلستان وأربع ندوات. الجلستان وبحسب المكتب الاعلامي في وزارة الخارجية والمغتربين، ركزت الجلسة الأولى في المؤتمر “على دعوة اللبنانيين في أوروبا إلى دعم مشروع […]

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