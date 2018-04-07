By leb

‏⁧افرام⁩ لصوت لبنان⁩: إنضمامي الى تكتل التغيير والإصلاح بعد الانتخابات لم يكن شرطا بل رغبة مني بالإنضمام الى تكتل نيابي قوي يعمل بجدية ⁧

أقراء المزيد من المصدر: ‏⁧‫افرام‬⁩‬⁩: إنضمامي الى تكتل التغيير والإصلاح بعد الانتخابات لم يكن شرطا بل رغبة مني