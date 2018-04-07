آخر الأخبار
Home » اخبار عاجلة » ‏⁧‫افرام‬⁩‬⁩: إنضمامي الى تكتل التغيير والإصلاح بعد الانتخابات لم يكن شرطا بل رغبة مني

‏⁧‫افرام‬⁩‬⁩: إنضمامي الى تكتل التغيير والإصلاح بعد الانتخابات لم يكن شرطا بل رغبة مني

Posted by on April 7, 2018 0 Comment

By leb

‏⁧افرام⁩ لصوت لبنان⁩: إنضمامي الى تكتل التغيير والإصلاح بعد الانتخابات لم يكن شرطا بل رغبة مني بالإنضمام الى تكتل نيابي قوي يعمل بجدية ⁧

أقراء المزيد من المصدر: ‏⁧‫افرام‬⁩‬⁩: إنضمامي الى تكتل التغيير والإصلاح بعد الانتخابات لم يكن شرطا بل رغبة مني

Tags: , ,

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com