By leb
باسيل من بيت شلالا: جعلونا ندرس على ضوء الشمعة وسنجعل اولادنا يدرسون على ضوء الطاقة الشمسية
أقراء المزيد من المصدر: باسيل من بيت شلالا.. بالصور: جعلونا ندرس على ضوء الشمعة وسنجعل اولادنا يدرسون على ضوء الطاقة الشمسية
By leb
باسيل من بيت شلالا: جعلونا ندرس على ضوء الشمعة وسنجعل اولادنا يدرسون على ضوء الطاقة الشمسية
أقراء المزيد من المصدر: باسيل من بيت شلالا.. بالصور: جعلونا ندرس على ضوء الشمعة وسنجعل اولادنا يدرسون على ضوء الطاقة الشمسية
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