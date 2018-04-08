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باسيل من بيت شلالا.. بالصور: جعلونا ندرس على ضوء الشمعة وسنجعل اولادنا يدرسون على ضوء الطاقة الشمسية

Posted by on April 8, 2018 0 Comment

By leb

باسيل من بيت شلالا: جعلونا ندرس على ضوء الشمعة وسنجعل اولادنا يدرسون على ضوء الطاقة الشمسية

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