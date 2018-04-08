By leb

باسيل من بيت شلالا: جعلونا ندرس على ضوء الشمعة وسنجعل اولادنا يدرسون على ضوء الطاقة الشمسية

أقراء المزيد من المصدر: باسيل من بيت شلالا.. بالصور: جعلونا ندرس على ضوء الشمعة وسنجعل اولادنا يدرسون على ضوء الطاقة الشمسية