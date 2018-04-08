روكز: لا مانع من استخدام صواريخ المقاومة لتأمين توازن الرعب مع اسرائيل.. كيف يمكن ان يتملك الاجانب شققا ليحصلوا على اقامة في لبنان؟

By leb

اعتبر المرشح للانتخابات النيابية في دائرة كسروان الفتوح- جبيل العميد شامل روكز، خلال لقاء في العاقورة، ان “اعطاء حق الاقامة للاجانب الذين يتملكون شققا في لبنان موضوع كياني ووجودي، وآسف لصدوره عن مجلس نيابي وحكومة حتى يتحول لاحقا منصة للتوطين في لبنان او فكرة للتوطين”. واذ رأى ان “المادة 49 من قانون الموازنة العامة ظاهرة […]

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