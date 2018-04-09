المرشح محمود عواد: دعوتنا إلى كفرمسحون ولقاءاتنا تأكيد على الإستمرار بالترشح وفي لائحة التغيير أكيد

By leb

استضاف اهالي كفرمسحون الجبيلية المرشحين الثلاثة على لائحة “التغيير اكيد”، وهم الدكتور محمود عواد، الأستاذ زياد حواط والسيد فادي روحانا صقر إلى صالون الكنيسة، وألقيت كلمات شددت على “الخيار الجبيلي الذي لم يشأ الجبيليون إلا وأن يكون التمثيل جبيلي من صميم الواقع، وأن يكون المرشحون من المتابعين والمواكبين لشؤون وشجون البلدات على مختلف المستويات، بعيدا […]

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