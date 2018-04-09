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عاجل: روسيا طالبت بتبيين أسباب توجيه ضربة على مطار التيفور

Posted by on April 9, 2018 0 Comment

By leb

عاجل.. روسيا: سيناتور روسي: روسيا طالبت عبر قنوات وزارتي الدفاع والخارجية إسرائيل بتبيين أسباب توجيه ضربة على مطار التيفور

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