By leb
عاجل.. روسيا: سيناتور روسي: روسيا طالبت عبر قنوات وزارتي الدفاع والخارجية إسرائيل بتبيين أسباب توجيه ضربة على مطار التيفور
أقراء المزيد من المصدر: عاجل: روسيا طالبت بتبيين أسباب توجيه ضربة على مطار التيفور
By leb
عاجل.. روسيا: سيناتور روسي: روسيا طالبت عبر قنوات وزارتي الدفاع والخارجية إسرائيل بتبيين أسباب توجيه ضربة على مطار التيفور
أقراء المزيد من المصدر: عاجل: روسيا طالبت بتبيين أسباب توجيه ضربة على مطار التيفور
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