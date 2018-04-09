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عاجل: واشنطن تقترح على الأمم المتحدة إنشاء آلية للتحقيق في الهجمات الكيمياوية بسوريا

Posted by on April 9, 2018 0 Comment

By leb

عاجل.. مصادر إعلامية: واشنطن تقترح على الأمم المتحدة إنشاء آلية جديدة للتحقيق في الهجمات بالأسلحة الكيمياوية في سوريا

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