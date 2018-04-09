By leb

عاجل.. مصادر إعلامية: واشنطن تقترح على الأمم المتحدة إنشاء آلية جديدة للتحقيق في الهجمات بالأسلحة الكيمياوية في سوريا

أقراء المزيد من المصدر: عاجل: واشنطن تقترح على الأمم المتحدة إنشاء آلية للتحقيق في الهجمات الكيمياوية بسوريا