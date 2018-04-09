فرعون مستقبلا بسترس: الشراكة بين القطاعين العام والخاص الضمانة الاساسية لنجاح الاستثمار

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دعا راعي أبرشية بيروت وجبيل وتوابعهما للروم الملكيين الكاثوليك المطران كيرلس سليم بسترس أبناء الروم الكاثوليك الى “المشاركة في الاقتراع، فذلك يدخل ضمن الواجب الوطني، والسينودس الذي عقد لأجل لبنان ركز على دور المسيحيين في الحياة الاجتماعية والسياسية، فلبنان وطن واحد للجميع”. كلام المطران بسترس جاء خلال زيارته لوزير الدولة لشؤون التخطيط ميشال فرعون في […]

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