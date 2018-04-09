كاتدرائية سيدة النجاة ومقام سيدة زحلة والبقاع رسميا على لائحة السياحة الدينية العالمية

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تبلغ متروبوليت الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران عصام يوحنا درويش من وزير السياحة اواديس كيدانيان قراره بإدراج مقام سيدة زحلة والبقاع وكاتدرائية سيدة النجاة على لائحة السياحة الدينية العالمية، من خلال كتاب وجهه كيدانيان الى المطران درويش حمل الرقم 987/1 تاريخ 3/4/2018 جاء فيه: “بمناسبة اليوبيل الذهبي لمقام سيدة زحلة والبقاع، وبمناسبة الإنتهاء […]

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