By leb لوَّح عضو بارز في لائحة إنتخابية أساسية في بيروت بإعلان الإنسحاب منها بعدما تبيّن له أنه يتعرّض لما وصفه بـ”حصار مقصود” عليه لحرمانه من الصوت التفضيلي.
أقراء المزيد من المصدر: أسرار: مرشح يلوه بالانسحاب بسبب الصوت النفضيلي
By leb لوَّح عضو بارز في لائحة إنتخابية أساسية في بيروت بإعلان الإنسحاب منها بعدما تبيّن له أنه يتعرّض لما وصفه بـ”حصار مقصود” عليه لحرمانه من الصوت التفضيلي.
أقراء المزيد من المصدر: أسرار: مرشح يلوه بالانسحاب بسبب الصوت النفضيلي
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