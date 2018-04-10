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أسرار: مرشح يلوه بالانسحاب بسبب الصوت النفضيلي

Posted by on April 10, 2018 0 Comment

By leb لوَّح عضو بارز في لائحة إنتخابية أساسية في بيروت بإعلان الإنسحاب منها بعدما تبيّن له أنه يتعرّض لما وصفه ‏بـ”حصار مقصود” عليه لحرمانه من الصوت التفضيلي‎.

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