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أمير قطر أثناء اجتماعه مع ترامب: المنطقة لا يمكن أن تتسامح مع «مجرم حرب»

Posted by on April 10, 2018 0 Comment

By leb

أمير قطر أثناء اجتماعه مع ترامب: المنطقة لا يمكن أن تتسامح مع “مجرم حرب» مثل الرئيس السوري بشار الأسد

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