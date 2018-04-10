By leb

أمير قطر أثناء اجتماعه مع ترامب: المنطقة لا يمكن أن تتسامح مع “مجرم حرب» مثل الرئيس السوري بشار الأسد

أقراء المزيد من المصدر: أمير قطر أثناء اجتماعه مع ترامب: المنطقة لا يمكن أن تتسامح مع «مجرم حرب»