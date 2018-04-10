كنعان بعد اجتماع التكتل: المادة 50 لا تمنح الجنسية وسندافع عن حرية الناخبين وأموال سيدر يجب أن تترافق مع الاصلاحات

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عقد تكتل “التغيير والاصلاح” اجتماعه الاسبوعي برئاسة الوزير جبران باسيل. وعقب الاجتماع تحدث امين سر التكتل النائب ابراهيم كنعان، فقال: “هذا العهد بدأ خطوات عملية وجدية، ليس على صعيد قانون الانتخاب واجراء الانتخابات النيابية فقط، ولكن ايضا على صعيد الاصلاح المالي واستعادة الثقة الدولية بلبنان وبداية اصلاح داخلي من خلال تخفيض الانفاق العام. ورأينا على […]

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