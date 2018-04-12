اخلاء سبيل شارل أيوب وابقائه رهن التحقيق

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قررت المدعي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون اخلاء سبيل رئيس التحرير العام لجريدة “الديار” شارل ايوب، مع ابقائه رهن التحقيق. وغادر ايوب الى منزله الان.

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