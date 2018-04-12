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اخلاء سبيل شارل أيوب وابقائه رهن التحقيق

Posted by on April 12, 2018 0 Comment

By admin

قررت المدعي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون اخلاء سبيل رئيس التحرير العام لجريدة “الديار” شارل ايوب، مع ابقائه رهن التحقيق. وغادر ايوب الى منزله الان.

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