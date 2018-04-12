جسيكا عازار: اللبنانيين منفتحون على اعطاء فرصة للجيل الجديد والوجوه الشبابية

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أكدت المرشحة عن المقعد الأرثوذكسي في دائرة المتن الاعلامية جسيكا عازار، في تصريح اليوم، أن “اللبنانيين منفتحون على اعطاء فرصة للجيل الجديد والوجوه الشبابية”، داعية “لمنح الصوت التفضيلي في اي لائحة للعنصر الشاب”. وأشارت عازار الى ان “هدفها الاساسي للترشح للانتخابات وعنوان حملتها، ومشوارها هو ايصال صوت الشباب الى الندوة البرلمانية بعدما تم تغييبه الى […]

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