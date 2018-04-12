حاصباني: الاكتشاف المبكر للأمراض يساعد في العلاج ويخفف من الفاتورة الاستشفائية

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نظمت الجامعة اللبنانية – الكندية LCU، برعاية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حاصباني ممثلا بالدكتور جان خوري، وبالتعاون مع GLC ومؤسسة YOHAN، في حرم الجامعة، يوما صحيا تحت عنوان “قلوب شبابية للحياة”، حضره ممثل وزير الدولة لشؤون اللاجئين معين المرعبي الدكتور بيار أبي عون، ممثل الوزير السابق رئيس المجلس العام الماروني وديع […]

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