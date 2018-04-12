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اصدر وزير الدفاع يعقوب الصراف قرارا حمل الرقم 593/و د، قضى بتجميد مفعول تراخيص حمل الاسلحة على كافة الاراضي اللبنانية وجاء فيه: “المادة الاولى: يجمد مفعول تراخيص حمل الاسلحة على كافة الاراضي اللبنانية اعتبارا من 12/4/2018 الساعة 00:18 لغاية 12/5/2018 ضمنا. المادة الثانية: يستثنى من احكام المادة الاولى اعلاه: أ- تراخيص حمل الاسلحة صفة دبلوماسية. […]

أقراء المزيد من المصدر: قرار لوزير الدفاع بتجميد مفعول تراخيص حمل الاسلحة من 12 الحالي لغاية 12 ايار