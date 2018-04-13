By admin

التقى الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري رئيس لائحة “لكل الناس” للانتخابات النيابية في دائرة صيدا – جزين أسامة سعد، المهندسين في المدينة، في مقر جمعية خريجي المقاصد، وتم البحث في برنامجه الانتخابي. واعتبر سعد “أن الانتخابات النيابية في 6 أيار المقبل، ستكون مناسبة لفتح كل الملفات والنقاش الحر المفتوح حول مختلف القضايا التي تشغل الناس، […]

أقراء المزيد من المصدر: سعد: مشكلات النفايات والصرف الصحي لها انعكاسات شديدة السلبية على الوضع البيئي وعلى صحة الناس