الحريري: البرنامج السياسي لتيار المستقبل معروف من حيث المبادئ والتنمية والإنماء والإعمار

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دعا رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أبناء بيروت “للتوجه إلى صناديق الاقتراع في السادس من أيار والتصويت بكثافة للائحة “المستقبل لبيروت” لمنع اختراق قرار بيروت ومصادرته والمحافظة على هوية العاصمة”. كلام الحريري جاء خلال مأدبة عشاء أقامها النائب السابق بهاء الدين عيتاني على شرفه في منزله، بحضور رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير وأفراد العائلة وشخصيات […]

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