تيمور جنبلاط: بعد الانتخابات وبإذن الله بالنصر، سنعمل على قضايا المرأة

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توجه رئيس “لائحة المصالحة” تيمور جنبلاط إلى “الذين يتحالفون ضدنا”، بالقول: “بانتخابات وبدون انتخابات، نحن موجودون وسنبقى موجودين”. كلام تيمور جنبلاط جاء خلال استقباله حشدا من سيدات “الاتحاد النسائي التقدمي”، ضمن الزيارات التي شهدها قصر المختارةاليوم. وأمام الوفد النسائي، الذي حمل الأعلام والصور واللافتات، قال: “بعد الانتخابات وبإذن الله بالنصر، سنعمل على قضايا المرأة، وبالمناسبة […]

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