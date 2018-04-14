By leb
عاجل: مجلس الأمن الدولي يحبط مشروع قرار روسي يدين الضربات الأميركية البريطانية الفرنسية في #سوريا
أقراء المزيد من المصدر: عاجل: مجلس الأمن الدولي يحبط مشروع قرار روسي يدين الضربات الأميركية البريطانية الفرنسية في سوريا
By leb
عاجل: مجلس الأمن الدولي يحبط مشروع قرار روسي يدين الضربات الأميركية البريطانية الفرنسية في #سوريا
أقراء المزيد من المصدر: عاجل: مجلس الأمن الدولي يحبط مشروع قرار روسي يدين الضربات الأميركية البريطانية الفرنسية في سوريا
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