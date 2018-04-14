By admin
مريض في مستشفى القديس جاورجيوس – الأشرفية (الروم) بحاجة ماسة لدم من فئة +A … للتبرع الاتصال على الرقم 71374722
أقراء المزيد من المصدر: مريض في مستشفى القديس جاورجيوس – الأشرفية بحاجة ماسة لدم من فئة +A
By admin
مريض في مستشفى القديس جاورجيوس – الأشرفية (الروم) بحاجة ماسة لدم من فئة +A … للتبرع الاتصال على الرقم 71374722
أقراء المزيد من المصدر: مريض في مستشفى القديس جاورجيوس – الأشرفية بحاجة ماسة لدم من فئة +A
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