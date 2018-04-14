وديع كنعان لسفراء أوروبيين: هدفنا جذب الشباب وتأمين فرص عمل

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شدد رئيس لجنة السياحة في المجلس الاقتصادي – الاجتماعي وديع كنعان، خلال لقاء مع سفراء الاتحاد الاوروبي وايطاليا وفلندا وقبرص والمانيا ورومانيا واليونان وهولندا والنمسا والسويد واسبانيا وبلغاريا، على “التقدم بخطوات عملية”، وقال: “وضعنا رؤية للسياحة بشكل عام في لبنان، ولكن علينا إنجاز مرحلة أساسية قبل البدء، وهي الحصول على إحصاءات وأرقام دقيقة، تشكل الركيزة […]

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