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أسرار: مرشح حزبي في الجنوب بحاجة لأربعة آلاف صوت سنّي

Posted by on April 16, 2018 0 Comment

By leb يردّد مرشح حزبي في منطقة جنوبية أنه في حاجة لأكثر من أربعة آلاف صوت سنّي في دائرته للوصول إلى ‏الحاصل الإنتخابي في لائحته‎.‎

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