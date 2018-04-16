By leb يردّد مرشح حزبي في منطقة جنوبية أنه في حاجة لأكثر من أربعة آلاف صوت سنّي في دائرته للوصول إلى الحاصل الإنتخابي في لائحته.
أقراء المزيد من المصدر: أسرار: مرشح حزبي في الجنوب بحاجة لأربعة آلاف صوت سنّي
By leb يردّد مرشح حزبي في منطقة جنوبية أنه في حاجة لأكثر من أربعة آلاف صوت سنّي في دائرته للوصول إلى الحاصل الإنتخابي في لائحته.
أقراء المزيد من المصدر: أسرار: مرشح حزبي في الجنوب بحاجة لأربعة آلاف صوت سنّي
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