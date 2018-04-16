By leb يردّد مرشح حزبي في منطقة جنوبية أنه في حاجة لأكثر من أربعة آلاف صوت سنّي في دائرته للوصول إلى ‏الحاصل الإنتخابي في لائحته‎.‎

أقراء المزيد من المصدر: أسرار: مرشح حزبي في الجنوب بحاجة لأربعة آلاف صوت سنّي