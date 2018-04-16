الاصلاح والوحدة: ندعو كل رجال الدين أن يعوا خطورة المؤامرة على الأمة الإسلامية والعربية

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إستقبل رئيس حركة “الإصلاح والوحدة” الشيخ ماهر عبدالرزاق في منزله عضو الهيئة الشرعية في المجلس الإسلامي العلوي الشيخ حسن حامد، وعضو الهيئة التنفيذية في المجلس الإسلامي العلوي أحمد الهضام على رأس وفد، وجرى التباحث في الأوضاع الخارجية والداخلية لا سيما العدوان الأخير على سوريا. وبعد اللقاء، كانت كلمة لعبدالرزاق فقال: ” تشرفنا بإستقبال الشيخ حسن […]

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