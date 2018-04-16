By leb

أعلن الجيش الروسي، اليوم الاثنين، العثور على كم كبير من المتفجرات في بلدة دوما بالغوطة الشرقية لمحافظة ريف دمشق السورية، آخر معاقل المسلحين التي سيطر عليها الجيش السوري مؤخرا. موسكو — سبوتنيك. وقال رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، التابع لوزارة الدفاع الروسية، اللواء يوري يفتوشينكو، إنه “بالأمس، وبمساعدة ممثلي المركز ووحدات الشرطة العسكرية الروسية، […]

أقراء المزيد من المصدر: الجيش الروسي: العثور على 1.5 طن من المتفجرات في مخابئ المسلحين في دوما